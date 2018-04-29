الشرطة الأمريكية تبحث عن متهم رابع في واقعة اغتصاب جماعي

أعلنت السلطات الأمريكية أن شرطة نيو أورليانز حصلت على مذكرة اعتقال بحق مشتبه به رابع فيما يتعلق بالتحقيق في واقعة اغتصاب جماعي.

وذكرت صحيفة (تايمز-بيكايون) أن طالبة جامعية وصديقتها ادعتا أنهما اغتصبتا من أربعة رجال الشهر الجاري في محل إقامة خارج الحرم الجامعي في مدينة نيو أورليانز بعد قضائهما وقتا خارج المنزل ليلا.

وأضافت الصحيفة، أن "الفتاتين غادرتا حانة مع رجل واحد وذهبوا للمنزل في الـ 15 أبريل الجاري، ولدى وصولهم قام الرجل، الذي قالت الشرطة إنه يدعى أنطونيو لاندروم (18 عاما)، بدعوة ثلاثة آخرين للمسكن"، وقالت الشرطة إن "الفتاتين زعمتا أن الرجال الأربعة اعتدوا عليهما جنسيا".

وأكد مسؤولون أن ثلاثة من المتهمين الأربعة من مشاة البحرية، اعتقلوا يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأن ولاندروم كان من بين المعتقلين بالفعل.

وقال المتحدث باسم شرطة نيو أورليانز جاري شيتس إن "مشاة البحرية سلموا المشتبه بهم الثلاثة للشرطة"، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عن القضية.

وأكدت الشرطة أن مذكرة اعتقال صدرت بحق مشتبه به رابع يدعى ماثيو فاريل (22 عاما)، وأنه لا يزال هاربا.

المصدر: رويترز