ميركل تدعو ترامب لزيارة موطن أسلافه!

أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن المستشارة أنغيلا مريكل، وجهت دعوة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لزيارة موطن أسلافه في بلدة كالشتات الواقعة في منطقة راينلند بالاتينات الألمانية.

ونقلت صحيفة Bild am Sonntag الألمانية، عن مصدر في الوفد المرافق لميركل في الولايات المتحدة، أن المستشارة الألمانية دعت ترامب الجمعة الماضي للذهاب سوية إلى بلدة كالشتات، حيث هاجر أجداد الرئيس الأمريكي في القرن التاسع عشر إلى الولايات المتحدة.

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ووفقا للصحيفة، فإن ميركل أرادت أن تذكر ترامب بأن علاقة خاصة تربطه بألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، قدمت ميركل إلى الرئيس الأمريكي نقشا يعود إلى عام 1705 يتضمن خريطة بالاتينات.

وتشير "Bild"، إلى أن حيل ميركل لم تفلح بالحصول من ترامب على تنازلات للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران ولا في استبعاد دول الاتحاد الأوروبي من القائمة التي تعتزم واشنطن فرض رسوم على الصلب والألمنيوم التي توردها بدءا من 1 مايو المقبل.

المصدر: تاس