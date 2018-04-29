الأمن الإيراني يفكك 12 عصابة لتهريب الأسلحة

أعلن مدير الأمن في محافظة كردستان غربي إيران عن تفكيك 12 عصابة لتهريب الأسلحة في المحافظة، مؤكدا استعداد الأجهزة الأمنية للتصدي لأي إجراء من جانب الإرهابيين.

وقال المسؤول الأمن: "هذه الزمر سعت عبر تعبئة كل طاقاتها مثل الأجواء والقنوات الافتراضية لعرض صورة مشوهة عن إيران وبث اليأس لدى المواطنين، إلا أن ممارستهم هذه أحبطت في ظل عملية التوعية من جانب الأجهزة الأمنية".

واعتبر التغلغل في العمق الاستراتيجي للجماعات التكفيرية من ضمن استراتيجيات جهاز الأمن في البلاد، وأضاف: "لحسن الحظ تمكنا من إجهاض الكثير من المؤامرات".

وشدد المسؤول الإيراني على أن "أجهزة العدو الأمنية تسعى لاستقطاب أفراد وتنفيذ أعمال تخريب"، مشيرا إلى اعتقال العديد من الأفراد خلال عمليات نفذت العام الماضي.

ونبه كذلك على استغلال مفسدين بطاقات تجارية بملايين الدولارات للقاطنين في حدود محافظة كردستان إيران.

المصدر: وكالة أنباء فارس