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افتتاح متحف العبودية والإعدام بلا محاكمة في الولايات المتحدة

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افتتاح متحف العبودية والإعدام بلا محاكمة في الولايات المتحدة
wikimedia.org
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تم  ولاية ألاباما الأمريكية افتتاح متحف التراث المخصص لعرض تاريخ الرق والإعدام بدون محاكمات Lynching في الولايات المتحدة.

وقالت قناة NBC التلفزيونية، إن المعروضات تضمنت 800 تمثال معدني بحجم الإنسان العادي ومعظم هذه التماثيل مكبلة بالأصفاد والسلاسل.

ويوجد في المتحف أيضا نصب للسلام والعدالة، وعلى 800 لوحة نقشت أسماء العبيد السابقين وتواريخ موتهم.

وتقع ولاية ألاباما في جنوب شرقي الولايات المتحدة وكانت حتى أواسط القرن التاسع عشر من مراكز تجارة العبيد الذين استخدموا كثيرا في مزارع القطن.

واشتهرت ألاباما خلال الحرب الأهلية الأمريكية في 1861-1865 بأنها تحولت إلى معقل للمتمردين الجنوبيين.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين

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