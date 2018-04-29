افتتاح متحف العبودية والإعدام بلا محاكمة في الولايات المتحدة

تم ولاية ألاباما الأمريكية افتتاح متحف التراث المخصص لعرض تاريخ الرق والإعدام بدون محاكمات Lynching في الولايات المتحدة.

وقالت قناة NBC التلفزيونية، إن المعروضات تضمنت 800 تمثال معدني بحجم الإنسان العادي ومعظم هذه التماثيل مكبلة بالأصفاد والسلاسل.

Legacy Museum opens in Montgomery, Alabama, to highlight slavery and lynchings https://t.co/Mwfd3JndeO — NBC News (@NBCNews) April 28, 2018

ويوجد في المتحف أيضا نصب للسلام والعدالة، وعلى 800 لوحة نقشت أسماء العبيد السابقين وتواريخ موتهم.

وتقع ولاية ألاباما في جنوب شرقي الولايات المتحدة وكانت حتى أواسط القرن التاسع عشر من مراكز تجارة العبيد الذين استخدموا كثيرا في مزارع القطن.

Legacy Museum opens in Montgomery, Alabama, to highlight slavery, lynchings.



So powerful and profoundly sad. This should change the mind of any racist that observes it, and should explain, without words, why the confederate flag flying at their home is offensive and must go! pic.twitter.com/7tqEWgGTCc — Robb Lee (@RobbieLeeB) April 28, 2018

واشتهرت ألاباما خلال الحرب الأهلية الأمريكية في 1861-1865 بأنها تحولت إلى معقل للمتمردين الجنوبيين.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين