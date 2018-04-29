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مقتل شخصين بتحطم طائرة في النمسا

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مقتل شخصين بتحطم طائرة في النمسا
Globallookpress Silas Stein
(صورة أرشيفية)
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لقي شخصان حتفهما بتحطم طائرة خفيفة بالقرب من مطار مدينة إنسبروك النمساوية، حسب موقع swissinfo.ch الإعلامي الإلكتروني.

ووفقا لآخر الأنباء، فإن الطائرة المنكوبة كانت تقوم برحلتها من سويسرا وقرر قائدها الهبوط بها في مطار إنسبروك للتزود بالوقود.

وأشار الموقع إلى أن السلطات النمساوية تتحرى عن هوية القتيلين وأسباب الحادث.

المصدر: RT

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