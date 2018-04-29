مقتل شخصين بتحطم طائرة في النمسا

لقي شخصان حتفهما بتحطم طائرة خفيفة بالقرب من مطار مدينة إنسبروك النمساوية، حسب موقع swissinfo.ch الإعلامي الإلكتروني.

ووفقا لآخر الأنباء، فإن الطائرة المنكوبة كانت تقوم برحلتها من سويسرا وقرر قائدها الهبوط بها في مطار إنسبروك للتزود بالوقود.

وأشار الموقع إلى أن السلطات النمساوية تتحرى عن هوية القتيلين وأسباب الحادث.

Beim Absturz eines motorisierten Kleinflugzeugs aus der Schweiz sind in Innsbruck in Österreich zwei Menschen getötet worden. https://t.co/AUBoRk7ZPV — Basler Zeitung (@bazonline) 29 апреля 2018 г.

المصدر: RT