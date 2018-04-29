الصين ترفض التدخل الأمريكي في قضية اختيار الدالاي لاما

أعربت الصين عن معارضتها لقرار مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن إعادة تجسيد الدالاي لاما، واصفة إياه بانه تدخل في شؤون الصين الداخلية.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ خلال مؤتمر صحفي في معرض تعليقها على قرار وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس، ويقضي بأن مسؤولية تحديد دالاي لاما الـ15 في المستقبل أمر من اختصاص مسؤولي المكتب الخاص بالدالاي لاما الـ14 فقط، وأن أي تدخل من الحكومة الصينية يعتبر باطلا.

وقالت هوا: "يدل هذا القرار على أن البعض في الولايات المتحدة جهلاء ومتغطرسون دائما بشكل يصعب تفسيره".

وذكّرت هوا بأنه من المعروف أن إعادة تجسيد بوذا الحي، في البوذية التيبتية، نظام توريث فريد يعود إلى مئات السنين ويتبع طقوسا دينية وتقاليد تاريخية متكاملة.

وأكدت هوا على أن إعادة تجسيد بوذا الحي يتعين أن يتبع هذه الطقوس والتقاليد وقوانين ولوائح الصين، مشددة على أنه لا يتعين أن تتدخل أية دولة أجنبية أو أي شخص أجنبي في هذه العملية.

وأضافت: "كان يجب على أعضاء الكونغرس ومسؤوليه التركيز على خدمة شعبهم، لكن من المؤسف أنهم دائما، وعن قصد، يتجاهلون المشاكل التي يواجهونها في بلادهم، ويبدون حماسا غير عادي للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى".

إقرأ المزيد

وتتهم بكين الدالاي لاما بالسعي لاستقلال التيبت من خلال "الإرهاب الروحي"، لكن الدالاي لاما يؤكد أنه يسعى فقط إلى تحقيق قدر أكبر من الحكم الذاتي للإقليم الذي ضمته الصين عام 1950.

واستمر حملة لقب الدالالي لاما في حكم التيبت منذ القرن الـ17 حتى 1959، واليوم يعتبر الدلاي لاما الـ14 زعيما روحيا لشعب التيبت.

وحسب التقليد المتبع، فبعد وفاة الدالاي لاما الـ14 سيبدأ الرهبان في البحث عن تجسيد جديد له.

المصدر: شينخوا + وكالات

متري سعيد