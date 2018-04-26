ماكرون لن يلتقي الدالاي لاما خوفا من الرد الصيني

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أي احتمال للقاء الزعيم الروحي للتيبت الدالاي لاما، قبل التنسيق مع بكين تفاديا لأي أزمة معها.

وقال ماكرون في حوار مع طلاب جامعة جورج واشنطن في ختام زيارته إلى الولايات المتحدة، إنه التقى الزعيم الروحي المنفي "الملهم جدا" عندما كان مرشحا رئاسيا، وأضاف: "أنا الآن رئيس الجمهورية الفرنسية وإذا ما التقيت به فإن هذا سيثير حقا أزمة مع الصين".

وتساءل: "هل هو أمر جيد لشعبي إن قامت الصين باتخاذ نوع من الإجراءات المضادة كنتيجة لهذا الاجتماع؟ بالطبع لا".

وسبق لماكرون وقال في الكونغرس: "إذا كان يمكن لفرنسا أن تكون مفيدة في إصلاح الوضع بين الدالاي لاما وشعبه وبين الصين، فإني سأفعل ما بوسعي"، مضيفا أنه تلمس "بعض الإشارات المبكرة" بأن الرئيس شي جين بينغ قد يكون منفتحا على التعامل مع الموضوع.

وتتهم الصين الدالاي لاما بالسعي لاستقلال التيبت من خلال "الإرهاب الروحي"، لكن الدالاي لاما يؤكد أنه يسعى فقط إلى تحقيق قدر أكبر من الحكم الذاتي.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله