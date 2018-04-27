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إسطنبول.. ضبط شحنة من جثث الثعالب مهربة من أوكرانيا!

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إسطنبول.. ضبط شحنة من جثث الثعالب مهربة من أوكرانيا!
Globallookpress
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ضبطت سلطات الجمارك في ميناء إسطنبول التركي شحنة قادمة من أوكرانيا تحتوي على أكثر من 100 من جثث الثعالب لاستخدام جلودها.

واكتشفت الشحنة خلال جولة روتينية لوحدة مكافحة التهريب في شرطة إسطنبول، حينما لاحظ أفراد الوحدة فرقا في كثافة شحنة خشب قادمة على سفينة من أوكرانيا.

وعقب تفتيش الشحنة عثرت الوحدة على ما يقارب من 120 من جثث الثعالب مهربة داخل أكياس ومخبئة بين ألواح خشبية.

وبحسب الشرطة، فإن ربان السفينة أكد أن الفراء هي أغراض شخصية، إلا أنها لم تعثر على شيء مسجل باسمه.

واتخذت السلطات المحلية إجراءات قانونية بحق ربان السفينة ويجري التحقيق معه لمعرفة تفاصيل أكثر عن القضية.

المصدر: الصباح التركية

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