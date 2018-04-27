الناتو: لسنا في حرب باردة مع روسيا

اعتبر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الناتو وروسيا حاليا في وضع لم يكونا فيه قط، وهو ليس حربا باردة ولا شراكة.

وقال ستولتنبرغ في أعقاب الجلسة العامة الأولى لاجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل، اليوم الجمعة، إن "روسيا والناتو في وضع جديد لم يكونا فيه في أي وقت مضى. فنحن لسنا في حالة الحرب الباردة القديمة ولا في حالة الشراكة الاستراتيجية التي حاولنا بناءها بعد الحرب الباردة. وهذا أمر جديد تماما".

وشدد على أهمية أن يكون الحلف قويا، وقادرا على إرسال إشارة واضحة حول وحدته، وفي الوقت ذاته الحفاظ على قنوات للحوار مع روسيا.

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وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلف يخطط قبل قمته لإعداد مقترحات حول كيفية الرد على خطوات روسيا، موضحا أن تلك الخطوات "لم تعد كافية" للعمل تحت الفصل الخامس من معاهدة واشنطن، التي تنص على عمل عسكري مشترك في حال عدوان ضد أحد أعضاء الحلف، لكنها تمثل "تحديا" بالنسبة للحلف.

وأضاف: "رأينا الكثير من الأمثلة على ذلك، بما في ذلك الهجمات السيبرانية والتدخلات في العمليات الانتخابية الداخلية لنا".

وإضافة إلى ذلك، أكد الأمين العام أن العمل لا يزال جاريا على التحضير لعقد اجتماع مجلس روسيا – الناتو.

ستولتنبرغ يبحث مع بومبيو العلاقات مع روسيا

Reuters Virginia Mayo/Pool

وذكر ستولتنبرغ أنه عقد لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، وبحث معه العلاقات مع روسيا.

وأشار إلى أن بومبيو متفق مع النهج المزدوج للناتو تجاه روسيا الذي يقضي "بالردع والحوار". كما أكد بومبيو الدعم الأمريكي لشركاء واشنطن في الناتو.

واعتبر ستولتنبرغ أن بومبيو اكتسب خبرة جيدة أثناء خدمته العسكرية في صفوف الجيش الأمريكي على أراضي ألمانيا الغربية في عهد الحرب الباردة.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف