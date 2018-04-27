سبل مواجهة روسيا تتصدر قضايا اجتماع الأطلسي في بروكسل

بدأ اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو اليوم الجمعة في بروكسل بفطور عمل مغلق، وبحضور وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو.

ويتصدر أعمال الاجتماع، قضية "مواجهة" روسيا وسعي جورجيا وأوكرانيا ومقدونيا للانضمام إلى حلف الأطلسي في ظل سياسة "الأبواب المفتوحة" للحلف.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، إن الوزراء سيبدؤون الاجتماع ببحث ملف روسيا والخطوات التي يمكن اتخاذها لمواجهة ما يسمى بالتهديدات الهجينة من موسكو.

وبين الملفات الأخرى التي سيبحثها الحلف، الوضع في أفغانستان وسبل معالجته، إذ اعتبر ستولتنبرغ أن الملف الأفغاني يبقى مهما للحلف الذي يرحب باقتراح غير مسبوق للرئيس الأفغاني أشرق غني أحمدزي ببدء المفاوضات مع طالبان.

كما أكد ستولتنبرغ التزام بروكسيل بزيادة قوات الناتو في أفغانستان وتقديم الدعم المالي له.

المصدر: الوكالات