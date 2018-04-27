مصرع 7 تلاميذ وإصابة 12 بهجوم على مدرسة في الصين

قتل 7 تلاميذ وأصيب 12 آخرون في هجوم نفذه شخص مجهول على مدرسة إعدادية في مينجزي بمدينة يولين في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، حسبما أفادت حكومة المقاطعة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، كان الهجوم مفاجئا وحدث في وقت انتهاء فترة الدوام المدرسي حوالي الساعة 18.10 بالتوقيت المحلي.

من جانبها، أوضحت بوابة "sina" الإلكترونية، أن رجلا هاجم التلاميذ في شارع قريب من المدرسة، بسلاح حاد وقتل 7 منهم وجرح 19 آخرين.

وذكرت وسائل الإعلام أنه جرى اعتقال المهاجم، مشيرة إلى أن الأسباب التي دفعته إلى الجريمة ما زالت غير معروفة.

وقد تم نقل الأطفال المصابين إلى المستشفى، لتلقي الرعاية الطبية.

المصدر: وكالات