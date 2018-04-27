كيم جونغ أون جلب معه إلى القمة معكرونة لذيذة!

لم يأت زعيم كوريا الشمالية للقاء القمة التاريخي بين الكوريتين خالي الوفاض، بل جلب معه معكرونة الحنطة الشهيرة في بيونغ يانغ، ليتطعمها الرئيس مون جيه إن.

وكان كيم جونغ أون قد دخل التاريخ اليوم وأصبح أول زعيم كوري يدخل إلى منطقة تحت سلطة كوريا الجنوبية بعد عبور الخط الفاصل بين الشطرين.

إقرأ المزيد

وبدأ لقاء كيم مع رئيس كوريا الجنوبية على الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة الفاصلة منزوعة السلاح.

ويبحث الرجلان مسائل تحسين العلاقات بين الشمال والجنوب، وسبل إحلال السلام واحتمالات توحيد الكوريتين.

زعيم كويا الشمالية في هذه الأثناء خاطب الرئيس الكوري الجنوبي قائلا: "أحضرت من بيونغ يانغ معكرونة (نينمين). وسيكون أمرا رائعا أن تتذوقوها خلال المأدبة التي ستجري مساء اليوم".

وأعلن في وقت سابق أن معكرونة الحنطة السوداء الباردة، وهو طبق يعده مطعم "بانمونجوم" الشهير في بيونغ يانغ ستكون ضمن وجبات المأدبة التي ستقام على شرف المشاركين في القمة التاريخية.

وقد استقدم لإعداد هذا الطبق، كبير طباخي هذا المطعم الشهير، وأحضرت آلة تقطيع المعكرونة، حيث يتم تحويل العجين إلى خيوط رفيعة توضع في ماء مغلي ومن بعد تبرد بالثلج.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر