"الحلم" يعود إلى جورجيا

أعلن رئيس الوزراء الجورجي جيورجي كفيركاشفيلي عن قرار سلفه، الملياردير بيدزينا ايفانيشفيلي بالعودة إلى السياسة.

وأضاف رئيس الوزراء الجورجي أنه اقترح على ايفانيشفيلي تولي منصب رئيس الحزب الحاكم "الحلم الجورجي"، مشيرا إلى أن المندوبين سيختارون بالإجماع رئيسهم الجديد أثناء مؤتمر الحزب المنعقد الشهر المقبل.

وأعرب كفيركاشفيلي عن أمله في أن ايفانيشفيلي سيستطيع تعزيز النواة السياسية للحزب وإعطاءه زخم جديد للتطوير اللاحق.

وكان الملياردير بيدزينا ايفانيشفيلي قد أسس وترأس حزب "الحلم الجورجي" في 2012 وأصبح رئيسا للوزراء بعد فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر العام نفسه. وترك منصب رئاسة الوزراء بعد مرور عام، معلنا أن مهمته الرئيسية قد أنجزت ووعد بعدم العودة إلى السلطة.

ويعتبر بعض المعارضين ومن بينهم الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، بيدزينا ايفانيشفيلي "رئيس الظل" في جورجيا، مفسرين رغبته في العودة إلى السلطة بمخاوفه من الإطاحة بالأوليغارشية في أرمينيا المجاورة وبحثه عن الحماية في السياسة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في جورجيا في أكتوبر المقبل.

المصدر: لينتا.رو

ناتاليا أوسمان