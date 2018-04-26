القمة الثالثة بين زعيمي الكوريتين تعقد الجمعة

من المقرر أن يعقد لقاء القمة الثالث بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في المنطقة العازلة على الحدود بين الكوريتين غدا الجمعة.

وقال رئيس ديوان الرئاسة الكورية الجنوبية ليم تشون سوك، إن اللقاء سيعقد في التاسعة والنصف صباحا، وستبدأ أعمال القمة في الساعة 10.30 في جناح "بيت السلام" في جنوب المنطقة منزوعة السلاح، مشيرا إلى أن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي سترافقه إلى القمة.

وذكر سوك، أن الوفد الشمالي سيضم رئيس البرلمان ووزيري الخارجية والدفاع ورئيس الأركان العامة وبعض الوزراء والشخصيات الحزبية الرفيعة.

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من جهته أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مجددا على ضرورة الحفاظ على أقصى قدر من الضغط على كوريا الشمالية حتى تنفذ بيونغ يانغ جملة من الخطوات في نزع السلاح النووي، مشيرا إلى أنه سيواصل التعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين وروسيا في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين