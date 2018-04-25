كوريا الجنوبية ترفع أعلام إعادة التوحيد الوطني "تحفيزا" لنجاح القمة

رفع مسؤولو الحكومات المحلية والمنظمات المدنية أعلام إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية في أجزاء كثيرة من كوريا الجنوبية، معربين عن تمنياتهم بنجاح قمة الجمعة المقبلة بين قادة البلدين.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قام فرع محلي للجنة "ساوث سايد" لتنفيذ إعلان 15 يونيو المقبل المشترك برفع الأعلام على طول الطريق في مدينة باجو الحدودية شمال سيئول، يوم الأربعاء.

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ورفعت الأعلام، التي تحمل صورة خريطة زرقاء لشبه الجزيرة الكورية على خلفية بيضاء وترمز إلى رغبة الكوريين في المصالحة وإعادة التوحيد، ممتدة بطول 3 كيلومترات من جسر تونجيل إلى قرية الهدنة في بانمونغوم.

وجاء رفع الأعلام قبل يومين من اجتماع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الجانب الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية بانمونغوم.

ومن المقرر أن يعقب القمة قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الأولى من نوعها في آخر شهر مايو أو أوائل شهر يونيو.

جدير بالذكر أنه وقبل انعقاد أول قمة بين الكوريتين قبل أكثر من عقد، تم رفع أعلام شبه الجزيرة الكورية الموحدة في جميع أنحاء البلاد.

إلى ذلك، قال رئيس فرع اللجنة في إقليم كانغوون، لي سون كيونغ "أتمنى أن أرى قادة الكوريتين يتخذون قرارا محددا وأن يوفروا نقطة تحول تاريخية"، وأضاف "آمل أن تؤدي القمة إلى تبادلات وتعاون سريعين بين الكوريتين، وفي النهاية إعادة توحيدهما ".

المصدر: وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية