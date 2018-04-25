أنقرة: لا أساس للربط بين توريدات منظومات "إس-400" الروسية وطائرات "إف-35" الأمريكية

نفى مستشار وزارة الدفاع التركية للصناعات العسكرية، إسماعيل دمير، اليوم الأربعاء، أن ثمة أساسا للربط بين توريدات منظومات "إس-400" الروسية لها وتوريد مقاتلات "إف-35" الأمريكية.

وكان وايس ميتشيل، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، قال سابقا إن شراء أنقرة منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي يمكن أن يؤثر سلبا على توريدات مقاتلات "إف-35" الأمريكية من الجيل الخامس.

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وفي تعليقه على هذه التصريحات، قال دمير للصحفيين الروسي في مدينة أنطاليا التركية، إن الحديث يدور حول "موضوعين منفصلين". وأوضح أن أنقرة تبقى شريكة لواشنطن فيما يخص مقاتلات "إف-35" وأنها ستواصل تعاونها مع كل من الولايات المتحدة وروسيا على حد سواء، لأنها كدولة ذات سيادة تتخذ قراراتها انطلاقا من مصالحها القومية.

وذكر دمير أن الاتفاق مع روسيا حول توريد "إس-400" ينفَّذ كما تقرر، وأن أنقرة تنتظر بدء توريدات هذه المنظومات في يوليو 2019.

وأوضح مكتب مستشار الصناعات العسكرية التركية أن أنقرة، بناء على الاتفاق الذي عقده الجانبان في ديسمبر الماضي، تشتري بطاريتين من منظومات "إس-400" الروسية، على أن تتم خدمتها من قبل الأطقم التركية.

كما اتفق الجانبان على أن البلدين سيتعاونان لتطوير إنتاج المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي من هذا النوع في أراضي تركيا نفسها.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف