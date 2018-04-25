مصدر لـRT: توريد "إس-400" إلى تركيا قد يبدأ في صيف 2019

قال مصدر عسكري روسي لموفدة RT Online اليوم الأربعاء إن تسليم روسيا منظومة الدفاع الجوي "إس-400" إلى تركيا قد يبدأ في صيف عام 2019.

وأضاف المصدر في حديث خاص لـRT Online جرى على هامش معرض للطيران منعقد حاليا في تركيا أن موسكو وأنقرة تجريان مفاوضات لإنتاج مشترك لهذه المنظومة الدفاعية الجوية.

وقبل ذلك، أعلن رئيس شركة "روس أوبورون إكسبورت" المعنية بتصدير الأسلحة الروسية إلى الخارج، ألكسندر ميخييف، أن روسيا بدأت بتنفيذ عقد تسليم "إس-400" إلى تركيا، دون أن يكشف عن موعد التسليم.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد أكد في وقت سابق، أن موسكو ستبذل كل الجهود لإتمام توريد "إس 400" لتركيا قبل 2020، مشيرا إلى أن الجانب التركي طلب الإسراع في التوريد.

يشار إلى أن روسيا وتركيا وقعتا صفقة "إس 400" في ديسمبر الماضي، لتصبح تركيا أول بلد في حلف الأطلسي يقتني "إس 400".

المصدر: RT + وكالات

فريد غايرلي