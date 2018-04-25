أوروبا تمنح تركيا 3 مليارات$ إضافية للاجئين السوريين

أفادت المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بنية الاتحاد تخصيص 3 مليارات يورو لتركيا لمساعدة اللاجئين السوريين في العامين المقبلين.

وقالت موغيريني في خطاب ألقته في مؤتمر المانحين الثاني المنعقد في بروكسل، اليوم الأربعاء: "سنخصص مبلغا إضافيا بمقدار 3 مليارات يورو لتركيا خلال العامين المقبلين".

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في منتصف مارس الماضي تخصيص مبلغ جديد إلى صندوق الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا.

وتم جمع المبلغ الأول من المساعدات بمقدار 3 مليارات يورو في عامي 2016 و2017، وتضمن مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي وملياري يورو من بلدان الاتحاد. وتسعى المفوضية الأوروبية للحفاظ على هيكل التمويل القائم حاليا للمساعدات الجديدة.

المصدر: تاس

أولغا رودكوفسكايا