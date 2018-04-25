بالفيديو.. ترامب يحرج ماكرون في البيت الأبيض!

أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أثناء استقباله في البيت الأبيض في واشنطن.

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وكما عودنا ترامب، تكاد لقاءاته مع نظرائه لا تخلو من المواقف المثيرة للجدل، وها هو اليوم يقطع كلمته أمام الصحفيين ويلتفت نحو نظيره الفرنسي مشيرا إلى وجود قشرة رأس على كتف ماكرون!

ولم يكتف ترامب بفضح هذه المعلومة فقط، بل قام أيضا بإزالتها بيده أمام عدسات المصورين، وسط قهقهات الحضور، وتوجه لماكرون قائلا: "الجميع يقول أن لدينا علاقة كبيرة، وهذا صحيح. هذه ليست أخبار مزيفة. إنه لشرف أن أكون معك هنا".

وأضاف: "بالمناسبة، سأخلصك من هذه القطعة الصغيرة من القشرة.. يجب أن نجعله (ماكرون) مثاليا. إنه مثالي الآن".

وتستمر زيارة الرئيس الفرنسي صحبة زوجته بريجيت إلى واشنطن لمدة 3 أيام، في أول "زيارة دولة" لرئيس أجنبي إلى الولايات المتحدة منذ تقلد ترامب منصبه.

المصدر: RT