شاهد.. ماكرون يبدأ زيارة دولة لواشنطن بالقبلات والهدايا!

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت في البيت الأبيض بالقبلات، في أول زيارة دولة له إلى واشنطن.

واكتفى ماكرون وترامب خلال اللقاءات السابقة بالتصافح، لكنهما هذه المرة اختارا طبع القبلات على وجنتي بعضهما البعض.

بدورها، رحبت ميلانيا ببريجيت بحرارة، محتضنة إياها، ثم انتقل الأربعة إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

وأهدى الرئيس الفرنسي نظيره الأمريكي شجرة من البلوط كرمز لقوة العلاقة بين البلدين، وقاما بزراعتها في حديقة البيت الأبيض مطلقين عليها اسم "ماكرون".

ولم تساعد بريجيت وميلانيا في ردم الشجرة نظرا لكونهما ترتديان ملابس رسمية، غير أن سيدة فرنسا الأولى أمسكت مجرفة ترامب وتفحصتها عن قرب، قبل مغادرتهم.

وتستمر زيارة الرئيس الفرنسي للولايات المتحدة الأمريكية 3 أيام، يطغى عليها ملفان خلافيان، وهما الاتفاق النووي مع إيران، والنزاع التجاري بين أوروبا وأمريكا.

Gettyimages.ru

المصدر: وكالات