زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جنوب شرقي تركيا

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الثلاثاء، ولاية أديامان جنوب شرقي تركيا، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

ووفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لـرئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية (آفاد)، فإن مركز الزلزال في بلدة "صامصات"، سجل الهزة الأرضية الساعة 03.34 بالتوقيت المحلي (12.34 ت.غ.)، وبلغت شدتها 5.1 درجات.

وأشار المركز إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 9.17 كيلومترات تحت سطح الأرض، بحسب البيان ذاته.

وقال قائمقمام صامصات سادات سزك، في تصريحات للأناضول، إن الولايات المجاورة لأديامان شعرت بالهزة الأرضية.

المصدر: وكالات