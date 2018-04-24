تقرير: لهذا السبب يفتري البنتاغون على أنظمة الدفاع الجوي الروسية!

قالت وسائل إعلام أمريكية إن مسؤولي البنتاغون يتعمدون التقليل من شأن فعالية أنظمة الدفاع الجوي الروسية، من أجل إقناع تركيا بعدم شراء منظومة صواريخ "إس – 400".

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واستعرضت مجلة "The National Interest" ادعاء مسؤولين عسكريين أمريكيين أن وسائط الدفاع الجوي السورية، روسية الصنع، فشلت تماما في صد القصف الصاروخي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في 14 أبريل، إضافة إلى إشارتهم إلى أن روسيا لم تستخدم دفاعها الجوي خلال الضربات الصاروخية على الأراضي السورية.

ومع ذلك لاحظت المجلة أن تصريحات البنتاغون حول عدم كفاءة "إس – 300" و"إس – 400" تتناقض مع البرامج الأمريكية العديدة التي تكلف المليارات المخصصة لتكنولوجيا التخفي لتفادي وسائط الدفاع الجوي الروسية، وقد تكون موجهة خصيصا لإقناع تركيا، حليفة الولايات المتحدة في الناتو، بعدم شراء "إس – 400".

وعبّر خبراء المجلة الأمريكية عن ثقتهم في أن مسؤولي البنتاغون خلال الجلسة المقبلة للجنة الدفاع والأمن في مجلس الشيوخ سيسهبون من جديد في الحديث عن تهديدات أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس – 300" و"إس – 400" وغيرها من أنظمة الدفاع الجوي، وذلك لتبرير برامج الوزارة وزيادة ميزانياتها.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر