محتجون يطالبون بتنحي رئيس نيكاراغوا بعد مقتل 9 أشخاص

خرج آلاف المحتجين إلى شوارع عاصمة نيكاراغوا مطالبين بتنحي الرئيس دانييل أورتيغا، بعد مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص في حملة عنيفة نفذتها الشرطة بحق محتجين.

ولوح المتظاهرون بأعلام البلاد ورددوا هتافات تطالب برحيل الرئيس أورتيغا، واحتشدوا في عدة نقاط في أنحاء العاصمة ماناغوا. لكن الحكومة أبعدت هذه المرة الشرطة عن المتظاهرين، بعد العنف الذي استخدمته ضدهم في الأيام القليلة الماضية.

وذكر شاهد لـ"رويترز" أن مسيرة أمس الاثنين، التي قادها طلاب الجامعة، هي الأكبر منذ اندلاع الاحتجاجات قبل 6 أيام. ودعا المتظاهرون المشاركون في المسيرة إلى إطلاق سراح المحتجين الذين اعتقلوا في الأيام السابقة، وكذلك إلى استقالة حكومة أورتيغا.

وكتبت صحيفة "لا برينسا"، وهي صحيفة محافظة، تنتقد بشدة أورتيغا، تقول إنه "فقد السيطرة على الشارع".

وأضافت: "الرئيس دانييل أورتيغا لم تعد لديه القدرة السياسية أو السلطة الأخلاقية لمواصلة الحكم".

وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي، بعد أن شرعت حكومة أورتيغا في تطبيق خطة لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، وأورتيغا زعيم ثوري يساري سابق يتهمه منتقدون بمحاولة بناء دكتاتورية عائلية.

وزادت حملة الشرطة على المحتجين والقيود على بعض وسائل الإعلام من الانتقادات الموجهة للرئيس، الذي أعلن ليل الأحد إلغاء مبادرة إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، في محاولة لتهدئة الشارع.

ونيكاراغوا من دول أمريكا الوسطى الأكثر استقرارا، حيث تفادت، إلى حد بعيد، الاضطرابات وحالات العنف المسلح التي شهدتها الدول المجاورة لها مثل هندوراس والسلفادور وغواتيمالا وغيرها.

المصدر: رويترز