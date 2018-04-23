ميركل: نعتزم قبول 10 آلاف لاجئ

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن قبول 10 آلاف مهاجر في إطار برنامج إعادة التوطين.

وأضافت ميركل أن ألمانيا احتفظت بهذه الحصة في إطار تطبيق اتفاقية إعادة المهاجرين المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي والتي تنص على قبول أوروبا لاجئين شرعيين مقابل قبول تركيا لاجئين عبروا الحدود الأوروبية بصفة غير شرعية.

وذكرت ميركل أثناء إيجاز صحفي جمعها بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن مكافحة الهجرة غير الشرعية لا تزال تعتبر هدفا رئيسيا، مشيرة إلى أن برلين ستستمر في تقديم المساعدات في مناطق الأزمات مثل سوريا وليبيا وحوض بحيرة تشاد. وأضافت المستشارة الألمانية أن هذا العمل شاق جدا ويتطلب الكثير من الموارد المالية.

المصدر: نوفوستي

ناتاليا أوسمان