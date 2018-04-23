الكرملين: لا يوجد بديل لمجلس الأمن الدولي

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه ليس هناك أي بديل لمجلس الأمن الدولي وأن أي إصلاح لهذه الهيئة يجب أن يكون ناتجا عن الإجماع بين الدول الدائمة العضوية في المجلس.

وردا على سؤال عن احتمال إعادة هيكلية مجلس الأمن، قال بيسكوف: "الموقف الروسي تم توضيحه أكثر من مرة على المنصات المختلفة. إن مجلس الأمن هو هيكل دولي رئيسي يتمتع بصلاحية النظر في أهم مسائل الأمن الدولي. ولا يوجد أي بديل لمجلس الأمن".

وأشار بيسكوف إلى أن كل المسائل المتعلقة بإصلاح هذه الهيئة، أو بتغيير قائمة الدول المشاركة في المجلس، يجب أن تحظى بإجماع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

المصدر: نوفوستي