غوتيريش يعترف بعدم فعالية مجلس الأمن ويعلن عن بداية حرب باردة جديدة

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه توجد هناك مشاكل هيكلية في مجلس الأمن، معلنا عن اعتقاده بعودة الحرب الباردة حاليا.

وقال في حديثه لقناة "SVT": "من الواضح أن الحرب البادرة عادت".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن الوضع الراهن يختلف كثيرا عما كان عليه في عهد الاتحاد السوفيتي.

وأضاف: "لا تشرف الولايات المتحدة وروسيا على الجميع مثلما كان عليه الوضع سابقا. ويلعب عدد كبير من البلدان دورا نشيطا في المنطقة (منطقة الشرق الأوسط)، وبينها تركيا وإيران والسعودية وغيرها. لا توجد هناك كتل موحدة يُشرف عليها".

وأكد أن مجلس الأمن الدولي لا يعكس الآن توازن القوى في العالم، ولا يتفق مع الوضع الراهن، معبرا عن اعتقاده أن بعض الدول تسيء استخدام حق الفيتو. وأشار إلى أن الإصلاح الشامل للأمم المتحدة لا يمكن تحقيقه دون تغيير عمل مجلس الأمن. كما اعترف بعجز الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية.

وكانت الولايات المتحدة تصر على إصلاح الأمم المتحدة. ويرى البيت الأبيض أن المنظمة تنفق أموالا كثيرة لكن فعالية عملها منخفضة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن سابقا عن ضرورة إجراء إصلاح المنظمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التغييرات يجب أن يدعمها معظم المشاركين في عمل هذه المنظمة الدولية.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا