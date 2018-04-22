ترامب: حل قضية كوريا الشمالية ما يزال بعيدا

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حل قضية كوريا الشمالية ما يزال بعيدا رغم تعليقها التجارب النووية، وقال إن الولايات المتحدة لم تتنازل عن أي شيء في المفاوضات بين الطرفين.

وكتب ترامب، في تغريدتين نشرهما اليوم الأحد تعليقا على تصريحات الإعلامي الأمريكي، تشاك تود، الذي ادعى أن الولايات المتحدة قدمت تنازلات كبيرة أمام كوريا الشمالية فيما لم تتخل الأخيرة عن أي شيء: "عجبا! لم نتنازل عن أي نقطة، فيما وافق مسؤولو كوريا الشمالية على نزع الأسلحة النووية (خطوة عظيمة بالنسبة للعالم كله) وإغلاق ميدان تنفيذ الاختبارات!".

Sleepy Eyes Chuck Todd of Fake News NBC just stated that we have given up so much in our negotiations with North Korea, and they have given up nothing. Wow, we haven’t given up anything & they have agreed to denuclearization (so great for World), site closure, & no more testing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 апреля 2018 г.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إننا ما زلنا بعيدين جدا عن الحل في قضية كوريا الشمالية، من الممكن أن العمل سينجح كما من الممكن العكس، والوقت سيظهر ذلك ... لكن العمل الذي أقوم به حاليا كان يمكن إنجازه منذ زمن بعيد!".

....We are a long way from conclusion on North Korea, maybe things will work out, and maybe they won’t - only time will tell....But the work I am doing now should have been done a long time ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 апреля 2018 г.

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أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونع أون، السبت الماضي، تجميد بلاده للتجارب النووية وإغلاق الميدان، الذي جرت فيه ، بالإضافة إلى وقف اختبارات الصواريخ الباليستية، في خطوة لقيت ترحيبا كبيرا في العالم.

وأوضحت كوريا الشمالية أن هذا الإجراء يجري اتخاذه بعد "تحقيق التنمية الاقتصادية وتقوية القدرات النووية معا لدرجة كافية"، فيما قال كيم جونغ أون إن "هناك اتجاها جديدا نحو تخفيف حدة التوتر والسلام في شبه الجزيرة الكورية وحدوث تغييرات درامية في هيكل السياسة الدولية".

وعلق ترامب على هذا الإعلان معتبرا أن "هذه الأنباء جيدة جدا بالنسبة لكوريا الشمالية والعالم كله"، مضيفا أن هذا التطور "تقدم كبير" مشيرا إلى "تطلعه" لقمته المرتقبة مع كيم جونغ أون.

المصدر: حساب ترامب في "تويتر" + RT

رفعت سليمان