بالفيديو.. سفينة عسكرية أمريكية سيتم تزويدها بمنظومة ليزرية

دخلت سفينة "بورتلاند" الحربية الخدمة العسكرية في صفوف البحرية الأمريكية، ومن المقرر أنها ستزود قريبا بسلاح ليزري.

وأقيمت مراسم تدشين سفينة إنزال "USS Portland (LPD-27) السبت في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، وبثت المراسم على حساب البحرية الأمريكية في "تويتر".

وأعرب وزير البحرية الأمريكي ريتشارد سبنسر عن قناعته بأن السفينة الجديدة، وهي الـ11 من نوع "سان أنطونيو"، سوف تمثل الولايات المتحدة بفخر في العمليات البحرية بجميع أنحاء العالم خلال عقود مقبلة.

وأفاد معهد البحرية العسكرية الأمريكي (غير الحكومي) بأن السفينة الجديدة ستترأس القوات الأمريكية المشاركة في مناورات RIMPAC 2018 التي ستجرى في هاواي الصيف المقبل، ثم سيتم تزويدها بمنظومة ليزرية عسكرية أنشئت بطلب من البحرية الأمريكية.

ويشار إلى أن السفينة الجديدة مخصصة لنقل وإسناد أكثر من 800 من رجال البحرية، وقد تستخدم أيضا كقاعدة لقوارب إنزال ولنقل مدرعات ومروحيات.

المصدر: نوفوستي

نادر عبد الرؤوف