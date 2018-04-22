مادورو أول زعيم أجنبي يزور رئيس كوبا الجديد

قام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أمس السبت، بزيارة لرئيس كوبا الجديد ميغيل دياز كانيل، ليصبح أول زعيم أجنبي يجتمع مع كانيل الذي تسلم هذا المنصب الأسبوع الماضي.

ووصل مادورو إلى عاصمة كوبا مدينة هافانا لتهنئة كانيل، ولرسم خريطة التعاون بين البلدين المرتبطين بتحالف استراتيجي منذ عام 2000 مع وصول الزعيم الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز إلى السلطة في فنزويلا.

وقال مادورو لوسائل الإعلام الكوبية قبل الاجتماع مع دياز كانيل في قصر الثورة: "نأتي لنجدد الأمل ولنجدد الأحلام.. وقبل كل شيء لوضع تصور للسنوات العشر المقبلة".

وتتبادل فنزويلا التي تملك أكبر احتياطيات نفطية في العالم مع كوبا النفط مقابل خدمات طبية وفنية، رغم أن إمدادات النفط انخفضت خلال السنوات القليلة الماضية، مما ألحق أضرارا بالاقتصاد الكوبي.

وكان ميغيل دياز كانيل (58 عاما) أدى اليمين الخميس الماضي ليخلف معلمه راؤول كاسترو (86 عاما) في عملية انتقال تهدف إلى استمرار نظام الحزب الواحد دون تغيير.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا