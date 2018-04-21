ترامب يرحب بقرار بيونغ يانغ وقف كل تجاربها النووية

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان كوريا الشمالية وقف إجراء التجارب النووية، معلنا أنه ينتظر عقد قمة مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

إقرأ المزيد

وكتب ترامب على صفحته في "تويتر"، أمس الجمعة: "وافقت كوريا الشمالية على تعليق كل تجاربها النووية وإغلاق ميدان كبير للتجارب. وهذه الأنباء جيدة جدا بالنسبة لكوريا الشمالية والعالم كله. إنه تقدم كبير. وأنتظر قمتنا".

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨

A message from Kim Jong Un: “North Korea will stop nuclear tests and launches of intercontinental ballistic missiles.”

Also will “Shut down a nuclear test site in the country’s Northern Side to prove the vow to suspend nuclear tests.” Progress being made for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق إن قمة ترامب وكيم يمكن أن تجري في مايو أو بداية يونيو القادم.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا