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ترامب يرحب بقرار بيونغ يانغ وقف كل تجاربها النووية

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ترامب يرحب بقرار بيونغ يانغ وقف كل تجاربها النووية
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان كوريا الشمالية وقف إجراء التجارب النووية، معلنا أنه ينتظر عقد قمة مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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وكتب ترامب على صفحته في "تويتر"، أمس الجمعة: "وافقت كوريا الشمالية على تعليق كل تجاربها النووية وإغلاق ميدان كبير للتجارب. وهذه الأنباء جيدة جدا بالنسبة لكوريا الشمالية والعالم كله. إنه تقدم كبير. وأنتظر قمتنا".

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق إن قمة ترامب وكيم يمكن أن تجري في مايو أو بداية يونيو القادم.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا

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