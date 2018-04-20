طارق رمضان يعترف بعلاقة جنسية مع ضحيته الثالثة

اعترف حفيد مؤسس جماعة الإخوان، طارق رمضان، بإقامة علاقة جنسية مع الضحية الثالثة من ضمن خمس نساء يقاضينه بتهمة اغتصابهن.

وذكرت وسائل إعلام سويسرية أن الداعية الإسلامى سيتحدث أمام القضاء حول العلاقة الجنسية بحسبما قال محاميه إيمانويل مارسيني.

وقال المحامي إن رمضان عرف المرأة التي اتهمته بالاغتصاب وكان على علاقة بها، ولكن ليس حسبما وصفت السيدة.

وحتى الآن، رفعت 5 سيدات دعاوى قضائية في فرنسا وسويسرا على طارق رمضان اتهمنه فيها بالاعتداء جنسيا عليهن، ووضعت السلطات الفرنسية رمضان قيد الاعتقال الإجباري.

المصدر: "سويس إينفو"