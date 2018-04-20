يلدريم: اليونان أصبحت مأوى لأعداء تركيا

اتهم رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليونان بأنها أصبحت مأوى لأعداء بلاده، وذلك ردا على قرار أثينا الإفراج عن عسكري تركي هارب تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016.

وقال يلدريم للصحفيين، اليوم الجمعة: "هذا القرار الذي اتخذته جارتنا اليونان غير مقبول ومؤلم بالنسبة لنا. لقد أصبحت (اليونان) مأوى لأعدائنا، مما يؤثر سلبا على علاقاتنا. ونحن ما زلنا ندعو إلى تسليم الانقلابيين لتركيا".

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من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا أشارت فيه إلى أن اليونان رفضت مرارا تسليم "انقلابيين وقفوا ضد ديمقراطيتنا"، وأن أثينا، بقرارها الأخير، "أظهرت مجددا أنها تحميهم".

ويوم الخميس، قررت محكمة يونانية الإفراج عن سليمان أوزقينقجي، أحد العسكريين الأتراك الثمانية الذين هاربوا من تركيا على متن مروحية يوم الانقلاب. وبحسب وسائل إعلام يونانية، سيتم قريبا إطلاق سراح زملائه السبعة.

وفي الأيام الأخيرة، تتبادل أنقرة وأثينا تصريحات شديدة اللهجة، حيث أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن رئيس الحكومة اليونانية، أليكسيس تسيبراس، لم يف بتعهده تسليم العسكريين الأتراك الهاربين إلى تركيا.

من جهته قال مكتب تسيبراس، ردا على اتهامات أردوغان، إن على تركيا أن تفهم الفرق بين رئيس وزراء منتخب بطريقة ديمقراطية وسلطان.

أما وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، فذهب إلى زعم أن أردوغان "جُّن نهائيا"، واصفا تركيا بأنه بلد لا توجد فيه لا محكمة ولا عدالة. وأثارت هذه التصريحات احتجاجات المعارضة اليونانية التي تعتقد أن مثل هذه العبارات لا يجوز استخدامها في السياسة الخارجية.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف