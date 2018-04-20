مؤتمر دولي في بروكسل حول سوريا يستثني الحكومة والمعارضة

تحتضن العاصمة البلجيكية بروكسل، يومي 24 و25 الشهر الجاري، مؤتمرا دوليا للمانحين بشأن الأزمة السورية.

وصرحت مصادر أوروبية، اليوم الجمعة، بأنه من المقرر أن تتم دعوة كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وتركيا والسعودية، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الإمارات والجزائر وقطر والكويت والأردن وكازاخستان ولبنان.

هذا وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بأن عدد الدول، التي ستتم دعوتها 85 دولة ومنظمة.

من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي للصحفيين اليوم أن الدول الضامنة في مفاوضات أستانا، وهي روسيا وتركيا وإيران، ضمن قائمة المدعوين للمؤتمر، وقد أكدت مشاركتها في المؤتمر، وذلك دون الكشف عن مستوى تمثيلها، حسب وكالة "تاس" الروسية.

وأشار المسؤول إلى أن الدعوة لم توجه إلى الحكومة والمعارضة السورية لحضور المؤتمر.

من جانبها، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في الاتحاد الأوروبي قوله إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد أكد مشاركته في المؤتمر.

وسيكون هذا المؤتمر الثاني من نوعه، حيث سبق أن استضافت العاصمة البلجيكية في أبريل 2017 مؤتمرا مماثلا تم في إطاره جمع نحو ستة مليارات يورو لمساعدة السوريين المحتاجين.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي