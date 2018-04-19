برلين تطلب من واشنطن إعفاءها من المشاركة في فرض عقوبات على روسيا

أفادت مصادر ألمانية بأن القيادة الألمانية تنوي الطلب من الولايات المتحدة أن تعفيها من المشاركة في فرض عقوبات جديدة على روسيا.

ونقلت مجلة "The Wall Street Journal" عن هذه المصادر، أن وزير المالية الألماني أولاف شولتز يخطط أثناء زيارته إلى واشنطن لطلب شروط خاصة بالنسبة لرجال الأعمال الألمان فيما يخص العقوبات ضد روسيا. وإضافة إلى ذلك تنوي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل طرح هذه المسألة أثناء لقائها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية أبريل الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الموقف تتبناه الشركات الصناعية الألمانية الكبيرة، بما فيها "Siemens"، و"Daimler"، و"Volkswagen"، التي تتعاون مع موسكو ولا تريد أن تصبح ضحية لتدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن. ويرى رؤساء هذه الشركات أن ألمانيا يمكن أن تفقد مئات ملايين اليورو بسبب العقوبات الجديدة ضد روسيا.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في أوائل أبريل الجاري عقوبات جديدة على روسيا. وتم إدراج أسماء مجموعة من كبار رجال الأعمال الروس وشركاتهم في القائمة السوداء. وبينهم رجل الأعمال أوليغ ديريباسكا وشركاته "En+ Group" و"روسال" و"غروبا غاز" و"بازوفي إيليمينت"، ورجل الأعمال فيكتور فيكسيلبيرغ وشركته "رينوفا"، وكذلك كيريل شامالوف، وسليمان كريموف، ورئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميللر، ورئيس بنك "في تي بي" أندريه كوستين.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا