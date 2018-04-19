ترامب: سألتقي مع كيم جونغ أون في الأسابيع المقبلة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الأسابيع المقبلة، لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

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وقال ترامب، الأربعاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في فلوريدا: "كما تعرفون سأجتمع مع كيم جونغ أون خلال الأسابيع القادمة، لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، وآمل أن يكون هذا الاجتماع ناجحا، ونحن ننتظره".

وشدد ترامب في الوقت نفسه على أن هذا الاجتماع مع كيم جونغ أون لن يحدث، إذا لم يبدو مثمرا للجانب الأمريكي، مشيرا إلى أنه سيكون من الجيد جدا التخلص من الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، وفي العالم كله، مضيفا: " نحن نحترم كثيرا ما تقوم به (كوريا الديمقراطية) في العديد من الجوانب، يجب أن نعمل معا، يجب أن نضع حدا للأسلحة النووية، ومن الناحية المثالية في جميع أنحاء العالم".

وفي وقت سابق، أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن استعداده للحوار مع سيئول وواشنطن، ولقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الجنوبي مون جيه إن.

وعلق ترامب على المحادثات المزمعة مع كوريا الشمالية قائلا إنها قد تؤدي إلى "أعظم اتفاق للعالم"، مما يزيل التوتر بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي.

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وقال مسؤول أمريكي إن كوريا الشمالية أبلغت الولايات المتحدة للمرة الأولى أنها مستعدة لمناقشة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، عندما يلتقي كيم جونغ أون بترامب.

تجدر الإشارة إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت حربا كلامية بين ترامب وكيم، الأمر الذي أثار مخاوف من نشوب حرب بعد عام قامت فيه بيونغ يانغ بسلسلة تجارب بهدف تطوير صاروخ برأس نووي يمكنه ضرب البر الأمريكي، في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي.

المصدر: وكالات

رُبى آغا