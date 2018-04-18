نيكي هايلي: علاقتي بترامب ممتازة

وصفت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي علاقتها بالرئيس دونالد ترامب بـ "الممتازة"، وذلك وسط تقارير عن توترات بينها وبين البيت الأبيض.

ويأتي ذلك بعد ما أعلنت هايلي الأحد الماضي في تصريح لقناة "سي بي أس" أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا قريبا بسبب موقفها بشأن سوريا، وأنه من المقرر الإعلان عنها يوم الاثنين، ولكن لم يحصل أي إعلان من هذا القبيل.

وفي وقت لاحق صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بأن الإدارة الأمريكية لا تزال تدرس مسألة توسيع العقوبات ضد روسيا، لكن القرار لم يتخذ بعد. واعتبر أن هايلي "قد يكون اختلط عليها الأمر" بهذا الشأن.

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وردت هايلي على تصريحه الثلاثاء بالقول: "مع كل الاحترام، لم يختلط علي الأمر". وذكر كودلو أنه اتصل بهايلي لتقديم الاعتذار لها.

من جهتها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادرها، أن تصريحات هايلي أزعجت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تابع تصريحاتها على التلفزيون.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب منذ توليها مهامها قبل أكثر من عام، شهدت العديد من الإقالات والاستقالات لمختلف المسؤولين، بينهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذي كان على خلاف مع ترامب بشأن بعد مسائل السياسة الخارجية، وبلغ عدد المسؤولين الذين استقالوا أو أقالهم ترامب نحو 30 مسؤولا.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف