السفارة الروسية في لندن: تركيز أوفكوم على RT يؤثر على حرية الإعلام

اعتبرت السفارة الروسية في لندن أن تركيز السلطات البريطانية على متابعة عمل قناة RT في المملكة المتحدة سيؤثر سلبيا على حرية الإعلام في البلاد.

وقالت السفارة الروسية تعليقا على إعلان هيئة تنظيم ومراقبة الاتصالات البريطانية "أوفكوم" أنها ستركز الاهتمام على RT بعد تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال في سالزبوري، قالت إن "هذه المتابعة الخاصة التي تستهدف مؤسسة إعلامية محددة وتخص مسألة محددة واحدة تعتبر ضغطا على المؤسسة الإعلامية".

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وأضافت أن هذا الأمر "لا بد أن يؤثر على حرية الإعلام في بريطانيا، وهذا ما يثير قلقا بالغا".

وتابعت السفارة: "لاحظنا محاولات من قبل الحكومة البريطانية لممارسة الضغط على الإعلام، تصل إلى درجة الرقابة، بشأن تغطية واقعة التسميم في سالزبوري".

وأوضحت أن السلطات البريطانية تتلاعب بالإعلام من خلال "تسريب فرضيات جديدة بشأن الحادث".

ويأتي ذلك على خلفية فتح هيئة تنظيم ومراقبة الاتصالات البريطانية "أوفكوم" 7 تحقيقات جديدة مع قناة RT الفضائية الروسية بسبب قضية سكريبال.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف