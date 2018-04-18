ترشيح ميغيل دياز كانيل لرئاسة كوبا بدلا لراؤول كاسترو

رشحت الجمعية الوطنية في كوبا خلال دورة لها، ميغيل دياز كانيل رسميا لمنصب رئيس الدولة خلفا لراؤول كاسترو.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية على تعيين ميغيل دياز كانيل رئيسا لمجلس الدولة (منصب الرئاسة في البلاد) في وقت لاحق، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج رسميا غدا الخميس.

ويشغل دياز كانيل حاليا منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.

وتم خلال الدورة أيضا ترشيح نائب رئيس مجلس الدولة سالفادور فالديس ميسا لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس.

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بالإضافة إلى ذلك أعيد انتخاب استيبان لاسو هرنانديز رئيسا للجمعية الوطنية، وآنا ماريا ماتشادو نائبا له. وأيد النواب إعادة انتخاب لاسو هرنانديز لهذا المنصب، الذي يشغله منذ عام 2013، بالإجماع.

كما أدى نواب الجمعية الوطنية خلال دورتها الجديدة القسم الدستوري وبدؤوا بتأدية مهامهم رسميا.

تجدر الإشارة إلى أن ميغيل دياز كانيل يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة منذ عام 2013. ومن المتوقع أن يتولى منصب الرئاسة بعد أن أعلن الرئيس الحالي راؤول كاسترو أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف