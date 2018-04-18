كوبا تستعد لانتخاب بديل لعهد كاسترو

قرر مجلس الدولة في كوبا، تعجيل انعقاد الجلسة "التاريخية" للبرلمان المقررة يوم غد الخميس، والالتئام اليوم لانتخاب قائد جديد للبلاد.

وأعلن المجلس، أن أهمية الحدث، دفعته لبدء أعمال الجلسة قبل يوم من الموعد المحدد لها، إذ قد تستمر فعاليات الجلسة ليوم أو يومين.

ومن المتوقع أن يعلن راؤول كاسترو، خلال الجلسة عن استقالته من منصب رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء، وبعد ذلك سيتم انتخاب شخص آخر زعيما كوبا.

ويأتي تغيير رأس السلطة في كوبا إلى حد كبير، بقرار من راؤول نفسه، فهو الذي اقترح، فرض حدود من ناحية السن، على من يشغلون مناصب في قيادة الدولة، وحدد أيضا مدة البقاء في هذه المناصب بخمس سنوات فقط.

وأعلن الزعيم الكوبي الحالي عدة مرات سابقا، أنه سيترك مناصبه الحكومية في أبريل 2018.

وبشكل عام نظر الكوبيون بتفاؤل متحفظ بعض الشيء، إلى هذا القرار ويرى الشيوعيون المخضرمون، أن جيل الثورة فقط يمكنه المحافظة على مكاسبها ويضمن سلامة البلاد.

أما أصحاب البزنس الصغير، الذين سمحت لهم السلطات في الفترة الأخيرة بفتح المشاريع الخاصة مثل المطاعم والمقاهي البسيطة، فيأملون أن تواصل الدولة عملية تحرير وتخفيف شروط ممارسة الأعمال التجارية.

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وفي ذات الوقت، يأمل المواطنون البسطاء، في أن التحولات والتغيرات ستجلب الدعم المالي من الخارج وخاصة من الكوبيين المغتربين وهو ما سيسمح بزيادة رواتب التقاعد وأجور العاملين وتخفيض الأسعار وبالتالي تحسين ظروف الحياة في بلادهم.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين