احتجاجات في أرمينيا على احتمال تنصيب الرئيس السابق رئيسا للحكومة

أخطرت شرطة يريفان منظمي الاحتجاج على ترشيح سيرج سركيسيان لرئاسة الوزراء، بضرورة فض الاحتجاج والتفرق تحت طائلة العقوبات الإدارية، فيما رفض المتظاهرون الإنذار ومزقوا الإخطار .

وقبل ذلك أعلن نيكول باشينيان متزعم الحملة، أن المتظاهرين سيحاولون اليوم الثلاثاء قطع جميع الطرق ومنع الوصول إلى البرلمان، حيث من المقرر التصويت على ترشيح رئيس الجمهورية السابق سيرج سركيسيان لمنصب رئيس الوزراء.

ودعا باشينيان إلى قطع الحركة في شوارع المدينة المركزية في الليل وتنظيم الاحتجاجات في مناطق البلاد الأخرى وحث أنصاره على عدم استخدام العنف، وعرقلة عمل المؤسسات العامة والنقل العام.

ورشح تحالف الحزب الجمهوري في أرمينيا، وحزب طاشناق، سيرج سركيسيان أمس لمنصب رئيس الحكومة.

وحاول المحتجون عقب ذلك اختراق مبنى البرلمان ولكن الشرطة تصدت لهم مما أسفر عن إصابة العشرات، وذلك بعد أن شل المتظاهرون حركة المرور في وسط العاصمة الأرمينية.

وفي 9 أبريل وافق الرئيس الأرمني المنتخب، أرمين سركيسيان على استقالة الحكومة بعد توليه منصبه وبات يجب على البرلمان انتخاب رئيس وزراء جديد.

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وتبنت أرمينيا مؤخرا تعديلا دستوريا أصبحت بموجبه جمهورية برلمانية، تتركز السلطة فيها بيد البرلمان والحكومة، لتصبح مهام رئيس الجمهورية فخرية.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين