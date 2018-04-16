الجيش الإيراني يكشف عن 3 نتاجات عسكرية

كشف الجيس الإيراني اليوم الاثنين عن منجزات عسكرية جديدة، بحسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وأفادت "وكالة تسنيم" بأن مراسم إزاحة الستار عن 3 منجزات عسكرية جديدة للقوة الجوية في سلاح البر التابع للجيش الإيراني أقيمت، الاثنين، بحضور عدد من ضباط القوات البرية للجيش.

صاروخ شفق

تم تصميم وإنتاج واختبار صاروخ "شفق" لأول مرة في تاريخ مروحيات الجيش الإيراني من قبل الخبراء الشباب في القوة الجوية، ومن خصائص هذا الصاروخ البارزة، أن مداه يتراوح من 8 إلى 12 كلم إذ يتابع ويصيب الأهداف بدقة، بحسبما ذكرته الوكالة الإيرانية.

تزويد المروحيات بقاذفات الصواريخ

تم تزويد مروحيات الاستطلاع والدعم والنقل في سلاح البر بقاذفات الصواريخ وإطلاق الرصاص والتي من شأنها رفع القدرة الهجومية وتغطية على نقاط الضعف في العمليات القريبة.

كاميرا الرؤية الليلة

من المنجزات الأخرى للقوة الجوية في سلاح البر الإيراني، تركيب كاميرات الرؤية الليلية على جميع مروحيات القوات البرية، حيث يتم من خلال هذا العمل زيادة مدى العمليات والملاحقة أثناء الليل والقدرة على المناورة.

المصدر: وكالة "تسنيم" الإيرانية