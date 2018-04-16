الهجوم البريطاني على سوريا لا يمكن اعتباره تدخلا إنسانيا

أكدت السفارة الروسية في لندن، أنه لا يمكن اعتبار الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات البريطانية والأمريكية والفرنسية على سوريا مؤخرا تدخلا إنسانيا، كما زعمت لندن.

وقالت: "يجيز القانون الدولي استخدام القوة العسكرية، فقط كوسيلة للدفاع عن النفس أو بتفويض من مجلس الأمن الدولي. وتذرّع لندن "بالتدخل الإنساني" يعتبر دليلا قاطعا ومباشرا على عدم شرعية هذه الضربة. الحجج التي استخدمها الجانب البريطاني لدعم موقفه ليست إلا دليلا إضافيا على عدم شرعيته".

وتعرضت عدة مناطق في ريف دمشق وحمص، لعدوان صاروخي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر السبت الماضي.

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات السورية، أسقطت 71 صاروخا مجنحا من 103 أطلقتها الطائرات والسفن الحربية المعتدية.

المصدر: وكالات

إدوارد سافين