24 شخصا و14 شركة في "القائمة السوداء" الأمريكية الموسعة ضد روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إضافة 24 شخصا و14 مؤسسة إلى القائمة العقوبات المفروضة على روسيا من قبل واشنطن.

وتشمل مجموعة الشخصيات الخاضعة للعقوبات الأمريكية الجديدة عددا من كبار السؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الروس، من بينهم وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، وسكرتير مجلس الأمن نيقولاي باتروشيف، ومساعد الرئيس الروسي يفغيني شكولوف، والمدير التنفيذي لبنك VTB أندريه كوستين، ورجلا الأعمال أوليغ ديريباسكا وفيكتور فيكسلبيرغ.

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وفي إيجاز صحفي قالت مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى إن القرارات الأخيرة ليست "ردا على حدث منفرد أو مسألة معينة، إن الولايات المتحدة تتخذ هذه الإجراءات ردا على مجمل النشاطات الشريرة للحكومة الروسية عبر العالم، وهي نشاطات تتواصل وتزداد تحديا".

المصدر: وكالات

قدري يوسف