ماذا حلّ بحيوانات سكريبال الأليفة بعد تسممه؟!

نقلت صحيفة ميرور عن وزارة البيئة البريطانية، أن اثنين من الخنازير الغينية العائدة للجاسوس سيرغي سكريبال نفقا عطشا في بيته، لغيابه في المستشفى، وعثرعلى قط من قططه في حالة يرثى لها.

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وقالت الصحيفة أنه تم حرق جميع الحيوانات الثلاثة بعد موتها، خشية من أن تكون قد تنشقت السم الذي تم تسميم صاحبها به.

ووجهت السفارة الروسية بلندن مساء يوم الخميس، طلبا رسميا إلى وزارة الخارجية البريطانية، لتقديم معلومات عن حالة الحيوانات الأليفة التي يملكها سكريبال، وهي اثنان من القطط واثنان من الخنازير الغينية. ووفقا للسفارة فإن معرفة مصير الحيوانات أمر مهم في سياق التحقيق المستمر، من أجل التوصل لفهم أفضل لما حدث لسيرغي وابنته يوليا سكريبال، ومن المهم معرفة ما إذا كانت هذه الحيوانات تعاني أيضا من التسمم الكيميائي.

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بعد تسمم سكريبال يوم 4 مارس الماضي، لم يتمكن الأطباء البيطريون من الوصول إلى منزله لعدة أيام، وعندما تمكنوا من الدخول وجدوا الخنزيرين الغينيين نافقين بالفعل بسبب العطش، حيث لم يقدم لهما أحد شرابا، حسبما قال ممثل وزارة البيئة البريطانية للصحيفة.

وتم العثور على القط الفارسي الأسود، واسمه "ناش فان دراك" في حالة توتر شديد، لذلك عمدوا لنقله إلى مختبر بورتون داون الكيميائي لاختبار ما إذا كان قد أصيب بالتسمم، لكن الحيوان عانى كثيراً لدرجة أنهم قرروا إدخاله في غيبوبة اصطناعية.

وتم حرق جميع الحيوانات الثلاثة خوفا من أن تكون قد تسممت بسم "نوفيتشوك" الذي تدعي السلطات البريطانية أنه تم تسميم سكريبال به!.

وقالت ابنة أخت سيرغي سكريبال، فيكتوريا، في وقت سابق، إن الجيران رأوا إحدى القطط تهرب من المنزل بعد تسميم خالها.

وتدهورت العلاقات بين روسيا وبريطانيا بشكل حاد على خلفية الحادث الذي وقع في سالزبوري البريطانية، حيث تعرض سكريبال، الضابط الروسي السابق الذي عمل جاسوسا لبريطانيا، وابنته يوليا للتسمم. وزعم الجانب البريطاني أن الدولة الروسية متورطة في تسميم هذا الجاسوس بواسطة غاز الأعصاب A232، لكن روسيا دحضت هذه المزاعم بشكل قاطع ونفت تورطها في تسميم سكريبال.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس