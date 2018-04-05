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لافروف: نود أن توضح واشنطن أهدافها بمختلف المناطق بما فيها الشرق الأوسط

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لافروف: نود أن توضح واشنطن أهدافها بمختلف المناطق بما فيها الشرق الأوسط
RT
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو لم تفهم حتى الآن ما هي أهداف الولايات المتحدة في سوريا ومختلف المناطق الأخرى، وتود الحصول على توضيحات من واشنطن بهذا الشأن.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك له مع نظيره الصيني وانغ يي بموسكو، اليوم الخميس: "من الصعب فهم مهام الولايات المتحدة في سوريا، بل وبشأن العديد من القضايا الدولية الهامة الأخرى".

وأشار إلى أنه لدى روسيا تقييمات وتصورات بشأن ما هي الأهداف التي تبتغيها الولايات المتحدة، لكنها "تود أن يكون هناك توضيح للمهام التي تنفذها الولايات المتحدة في مختلف المناطق بالعالم، وخاصة في تلك المناطق التي تتقاطع فيها مصالح العديد من الدول الكبرى"، بما فيها منطقة الشرق الأوسط.

يتبع..

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