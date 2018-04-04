تعزيزات أمنية في كتالونيا تحسبا لمزيد من الاحتجاجات

عززت الشرطة في إقليم كتالونيا (شمال شرق إسبانيا)، تواجدها أمام مباني الحكومة المركزية والمؤسسات الأوروبية، مع اقتراب خروج المزيد من الاحتجاجات المنادية باستقلال الإقليم.

وقالت المتحدثة باسم شرطة كتالونيا، موسوس داسكوادرا، لوكالة "فرانس برس: "ابتداء من اليوم (الأربعاء) سنطبق خطة جديدة لضمان الأمن والنظام العام فيما يتعلق بمختلف السيناريوهات التي يمكن أن تحدث في كتالونيا"، دون مزيد من التفاصيل.

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وذكر مكتب ممثل الحكومة المركزية في الإقليم أن تعزيز الاجراءات الأمنية سيتم بشكل خاص أمام مبانيها في كتالونيا ومباني المؤسسات الأوروبية.

وأضاف أنه سيتم توفير حماية خاصة كذلك للعديد من القادة السياسيين والقضاة وممثلي النيابة العامة، دون ذكر أسمائهم.

وتدخلت الشرطة الإسبانية يوم الثلاثاء لإعادة فتح الطريق السريع بين فرنسا وإسبانيا الذي أغلق ناشطون مؤيدون لاستقلال كتالونيا الجانب الإسباني منه احتجاجا على اعتقال الرئيس السابق للإقليم، كارليس بوتشديمون، في ألمانيا.

وقضى بوتشديمون خمسة أشهر فارا من العدالة الإسبانية. ويتهمه القضاء في مدريد بالعصيان وإثارة الفتن على خلفية تصويت البرلمان الكتالوني لصالح إعلان الانفصال في عهده.

المصدر: أ ف ب

قدري يوسف