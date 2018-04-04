ستولتنبرغ: الناتو لا يسعى لعزل روسيا

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف لا يسعى لعزل روسيا، ويريد تحسين العلاقات معها، لكنه قلق إزاء "تصرفاتها".

وقال ستولتنبرغ في كلمة له بجامعة أوتاوا، قبيل لقائه رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، اليوم الأربعاء: "نحن لا نزال نسعى لتحسين العلاقات مع روسيا، لأن روسيا جارنا، وروسيا ستبقى هناك. نحن لا نسعى إلى عزلها".

وأعرب الأمين العام للناتو عن القلق إزاء قيام روسيا بـ "ضم القرم وزعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا ودعم الرئيس السوري بشار الأسد والتدخل في شؤون دول أخرى".

وتعليقا على طرد دبلوماسيين روس على خلفية حادثة الجاسوس السابق سيرغي سكريبال، أضاف ستولتنبرغ أنه "كان هناك سبب ليرد الناتو وشركاؤه بهذه الطريقة على الهجوم في سالزبوري، لأن هذه ليست حادثة منفردة".

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وتابع أن "هذا الهجوم وقع على خلفية طريقة التصرف التي نراها من قبل روسيا خلال سنوات طويلة".

جدير بالذكر أن حلف الناتو طرد 7 دبلوماسيين روس من أفراد البعثة الروسية لدى الحلف، ورفض منح تأشيرات لـ 3 موظفين آخرين كان من المقرر أن ينضموا إلى البعثة، التي تقلص عدد أفرادها من 30 إلى 20 فردا.

وجاء ذلك على خلفية قضية الضابط السابق في الاستخبارات الروسية والعميل المزدوج سيرغي سكريبال، الذي تتهم بريطانيا السلطات الروسية بتسميمه، وحثت حلفاءها الغربيين على اتخاذ إجراءات ضد روسيا. وطردت أكثر من 20 دولة ما مجموعه أكثر من 150 دبلوماسيا روسيا، وردت روسيا بالمثل.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف