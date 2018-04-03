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الخارجية الروسية: طرد ممثلينا في الناتو تحد للمجتمع الدولي

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الخارجية الروسية: طرد ممثلينا في الناتو تحد للمجتمع الدولي
Sputnik GRIGORY SYSOEV
نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو
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اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو طرد الدبلوماسيين العاملين في البعثة الروسية لدى الناتو "تحديا للمجتمع الدولي".

وقال غروشكو خلال مناقشات منتدى "فالداي"، إن هذه الخطوة "تحد خطير للعلاقات الدولية والمجتمع الدولي"، مشيرا إلى أنه "من مصلحة الجميع عدم المساس بما له دور هام، وخاصة في فترات تصعيد التوتر".

ووصف طرد الدبلوماسيين بأنه "مأساة بالنسبة إلى العلاقات الدولية، حيث تم توجيه ضربة ممنهجة للحضور الدبلوماسي الروسي في العديد من الدول الغربية، وقبل كل شيء في الولايات المتحدة وبريطانيا".

وأضاف أن ذلك جاء نتيجة لـ"تقييمهم للقوة الدبلوماسية الروسية".

واعتبر غروشكو قضية الضابط السابق في الاستخبارات الروسية والعميل المزدوج سيرغي سكريبال، الذي تتهم بريطانيا السلطات الروسية بتسميمه، "استفزازا كبيرا ضد روسيا" يهدف إلى تبرير زيادة النفقات العسكرية للناتو.

يتبع..

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