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الناتو يعلن الثلاثاء إجراءاته ضد روسيا بشأن قضية سكريبال

أخبار العالم

الناتو يعلن الثلاثاء إجراءاته ضد روسيا بشأن قضية سكريبال
AFP
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ
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صرح المركز الصحفي بحلف الناتو بأن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ سيعلن اليوم الثلاثاء عن الإجراءات ضد روسيا التي سيتخذها الحلف بسبب تسمم الجاسوس البريطاني سيرغي سكريبال.

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وجاء في بيان صدر عن الحلف: "الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبيرغ سيجري اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا حول القرارات المقبلة بعد استخدام غاز الأعصاب في سالزبوري".

وأعلنت 23 دولة يوم الاثنين، بينها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، و16 دولة من الاتحاد الأوروبي، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وعلى وجه الخصوص، أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستطرد 48 دبلوماسيا روسيا و12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، فضلا عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا

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