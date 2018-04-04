ريابكوف: بريطانيا حددت "المذنبين" في قضية سكريبال مسبقا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بريطانيا حددت المذنبين في قضية تسميم عميل الاستخبارات البريطانية السابق سيرغي سكريبال مسبقا، ولن تتراجع عن موقفها مهما كانت الوقائع.

وقال ريابكوف في تصريح لوكالة "إنترفاكس"، تعليقا على تصريح رئيس المختبر العسكري البريطاني في بورتون داون، حول أنه عجز عن تحديد مصدر المادة السامة: "بناء على ما قالوه قبل هذا الإعلان، وما يقوله وينشره مسؤولون بريطانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنني الاستنتاج أنه لم تكن لديهم أي أوهام، وأنهم حددوا المذنبين منذ البداية، ولن يتراجعوا عن هذا الموقف".

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وتابع: "سنرى في الوقت القريب تصعيدا لهذه القصة على الرغم من المنطق والوقائع والتفكير السليم، لأن هناك أهدافا مختلفة تماما، وتجري إثارة هذه القضية ليس من أجل تحديد ما حدث لسيرغي سكريبال وابنته في الحقيقة، بل لإيجاد ذريعة لشيطنة روسيا على الصعيد الجيوسياسي بصورة شاملة وعزلها".

وأشار ريابكوف إلى أنه تستمر في الوقت الراهن في لاهاي الدورة الخاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي عقدت بمبادرة روسيا، معربا عن أمله في تحقيق نتائج تكسر الجمود في هذه العملية.

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وفي هذا السياق، وصف الوفد البريطاني إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المقترح الروسي لإجراء تحقيق مشترك في قضية سكريبال بـ"الخبيث".

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للوفد البريطاني على "تويتر" أن المقترح الروسي "يهدف لتشتيت الانتباه، والتضليل والتهرب من الأسئلة التي يتعين على السلطات الروسية الإجابة عنها".

المصدر: إنترفاكس، رويترز

أنطون زوييف